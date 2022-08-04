Нарциссы, пионы, тюльпаны и ещё десяток растений оказались крайне опасными для собак

Специалисты Российской кинологической федерации рассказали, какую угрозу для собаки может таить обычная уличная прогулка. Хозяев призвали обращать внимание на то, что окружает их любимых питомцев, ведь даже обычные растения могут оказаться для них крайне опасными. К числу тех, которые животным точно не стоит грызть, относятся ирисы, нарциссы, пионы, люпины, каллы, тюльпаны, лилии, гипсофилы, подснежники, хризантемы, ландыши, дельфиниумы, гиацинты и сирень, пишет издание "Вести Подмосковья".

Понять, отравилась ли собака, можно по рвоте, диарее, слабости, угнетённом состоянии, обильном слюноотделении, учащённом дыхании и судорогам. В таком случае необходимо вызвать у питомца рвоту, дать воды и абсорбент, а после обратиться к специалисту в ветклинику. При этом стоит помнить о серьёзных последствиях. Например, примуловые растения могут вызвать у питомца ожоги слизистой и боль в гортани, а молочайные — привести к язвам в пасти и временной слепоте. Однако опасность для питомца может представлять даже обычный борщевик Сосновского, с которым можно встретиться во время прогулки.

"В его соке содержатся фуранокумарины — вещества, вызывающие ожоги при попадании на кожу и одновременном воздействии ультрафиолета. Ожоги от борщевика проявляются на вторые сутки, заживают очень долго и оставляют шрамы. Домашние животные, в частности собаки, могут получить сильные ожоги, пробежавшись по зарослям борщевика. Особенно опасно, если собака попытается грызть стебли. Наиболее уязвимыми считаются породы с короткой шерстью", — рассказал агроэколог Антон Гладилин.

Если несчастный случай всё же произошёл, необходимо как можно скорее промыть место ожога с мылом и закрыть его от солнечных лучей на несколько дней. Кроме того, рекомендуется давать собакам антигистаминные препараты, например супрастин или тавегил.