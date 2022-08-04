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4 августа, 16:53

В Москве заочно арестован сбежавший из России главред The Insider Доброхотов

Московский Лефортовский суд заочно арестовал главреда The Insider* Романа Доброхотова, проходящего по уголовному делу о незаконном пересечении границы, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда. Доброхотов объявлен в международный розыск.

"Постановлением Лефортовского районного суда Москвы от 4 августа в отношении Доброхотова Романа Александровича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 322 УК РФ, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца с момента пересечения им государственной границы Российской Федерации и передаче конвойной службе ФСИН России либо с момента его задержания на территории Российской Федерации", — прокомментировали в суде.

"Копыта привязывал к ногам?": Захарова прокомментировала побег главреда The Insider Доброхотова на Украину

"Копыта привязывал к ногам?": Захарова прокомментировала побег главреда The Insider Доброхотова на Украину

Ранее Лайф писал, что главред The Insider Роман Доброхотов незаконно пересёк границу России и Украины. Журналист нарушил закон в августе текущего года при посредничестве иных лиц, сообщили в ФСБ. Напомним, о том, что на Доброхотова завели уголовное дело, стало известно ранее. При этом, по словам адвоката журналиста, обыски проходили в квартире родителей и супруги Романа. А в конце июля в отношении Доброхотова было возбуждено уголовное дело о клевете в адрес нидерландского журналиста Макса ван дер Верффа и индивидуально не определённых сотрудников ГРУ Минобороны России.

* Организация включена в список нежелательных на территории РФ, а также в реестр СМИ-иноагентов.

Обложка ©

Instagram (запрещён на территории РФ) / roma_dobrokhotov

Анатолий Симоненко

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