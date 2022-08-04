В Москве заочно арестован сбежавший из России главред The Insider Доброхотов

Московский Лефортовский суд заочно арестовал главреда The Insider* Романа Доброхотова, проходящего по уголовному делу о незаконном пересечении границы, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда. Доброхотов объявлен в международный розыск.

"Постановлением Лефортовского районного суда Москвы от 4 августа в отношении Доброхотова Романа Александровича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 322 УК РФ, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца с момента пересечения им государственной границы Российской Федерации и передаче конвойной службе ФСИН России либо с момента его задержания на территории Российской Федерации", — прокомментировали в суде.