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4 августа, 16:45

Помогает даже при запорах: Нутрициолог объяснила превосходство крыжовника перед другими ягодами

Нутрициолог Шутова назвала крыжовник самой полезной ягодой

Иммунодиетолог и нутрициолог Анна Шутова в беседе с "Газетой.ru" назвала крыжовник одной из самых полезных ягод, растущих на российских огородах. Он обладает множеством полезных качеств, например, содержит большое количество витамина С (в несколько раз больше, чем в малине и чернике), а также антиоксидантов.

По словам врача, обратить внимание на ягоду стоит особенно тем, у кого выявили анемию. Также ягода может помочь при проблемах с запорами. В сочетании с содержащимися в крыжовнике органическими кислотами (яблочная и лимонная) и клетчаткой ягоды незаменимы для пищеварения, оказывая мягкий слабительный эффект. Кроме того, крыжовник можно назвать природным антидепрессантом за счёт содержания достойного количества магния и витаминов группы В.

"Интересен и тот факт, что крыжовник содержит 5 вкусов из 6 возможных, что считается самым полезным и сбалансированным. А уже в ходе современных исследований учёные выяснили, что экстракты, добытые из ягод крыжовника, способны снижать активность множества вирусов: штаммов гриппа, герпеса, гепатита B и прочих", — добавила врач.

Кроме того, полезными свойствами обладают листья и ветки крыжовника. Отвар из первых способствует выведению камней из почек, является мягким желчегонным средством, применяются для лечения воспалительных заболеваний полости рта и для остановки кровотечений. А ветки используют для приготовления чаёв и настоев, которые влияют на ускорение обмена веществ, повышение иммунитета и отёки при проблемах с почками, вялом пищеварении и ревматизме.

Однако стоит помнить, что кислые ягоды не стоит употреблять при наличии язвы желудка, двенадцатиперстной кишки, а также при колитах и энтеритах. Как указала врач, семена ягод могут стать причиной обострения некоторых заболеваний кишечника.

Диетолог Романова раскрыла, какие ягоды помогут защитить зрение

Диетолог Романова раскрыла, какие ягоды помогут защитить зрение

Ранее Лайф рассказывал о пользе черники для сохранения молодости. Также ягоду стоит включить в диету при различных заболеваниях сердечно-сосудистой системы. Людям, перенёсшим инфаркты и инсульты, она поможет укрепить сосудистую стенку. Кроме того, черника помогает решить проблемы с сумеречным зрением.

Обложка ©

Shutterstock

Николь Вербер

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