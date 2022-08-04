Помогает даже при запорах: Нутрициолог объяснила превосходство крыжовника перед другими ягодами

Иммунодиетолог и нутрициолог Анна Шутова в беседе с "Газетой.ru" назвала крыжовник одной из самых полезных ягод, растущих на российских огородах. Он обладает множеством полезных качеств, например, содержит большое количество витамина С (в несколько раз больше, чем в малине и чернике), а также антиоксидантов.

По словам врача, обратить внимание на ягоду стоит особенно тем, у кого выявили анемию. Также ягода может помочь при проблемах с запорами. В сочетании с содержащимися в крыжовнике органическими кислотами (яблочная и лимонная) и клетчаткой ягоды незаменимы для пищеварения, оказывая мягкий слабительный эффект. Кроме того, крыжовник можно назвать природным антидепрессантом за счёт содержания достойного количества магния и витаминов группы В.

"Интересен и тот факт, что крыжовник содержит 5 вкусов из 6 возможных, что считается самым полезным и сбалансированным. А уже в ходе современных исследований учёные выяснили, что экстракты, добытые из ягод крыжовника, способны снижать активность множества вирусов: штаммов гриппа, герпеса, гепатита B и прочих", — добавила врач.

Кроме того, полезными свойствами обладают листья и ветки крыжовника. Отвар из первых способствует выведению камней из почек, является мягким желчегонным средством, применяются для лечения воспалительных заболеваний полости рта и для остановки кровотечений. А ветки используют для приготовления чаёв и настоев, которые влияют на ускорение обмена веществ, повышение иммунитета и отёки при проблемах с почками, вялом пищеварении и ревматизме.

Однако стоит помнить, что кислые ягоды не стоит употреблять при наличии язвы желудка, двенадцатиперстной кишки, а также при колитах и энтеритах. Как указала врач, семена ягод могут стать причиной обострения некоторых заболеваний кишечника.