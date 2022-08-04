Россиянка организовала себе "VIP-отдых", огородив часть пляжа лентой

Женщина в Зеленоградске решила устроить себе "роскошный" отдых на пляже без лишних людей, отгородившись от них сигнальной лентой. При этом находчивая россиянка заняла значительную часть земли, пожаловался Лайфу местный житель, который накануне решил отдохнуть на берегу Балтийского моря.

Кадры с пляжа вчера и сегодня. Видео © LIFE

"Я пошёл к спасателям, и мне сказали, что она должна была предупредить их и предварительно согласовать, чтобы огородить лентой место. Но она этого не сделала", — рассказал собеседник Лайфа.

Как выяснилось позже, женщина занимала место для подростков из детского лагеря. Когда они пришли на пляж, ограждение было ликвидировано. Сегодня же, по словам очевидцев, компания отдыхает "на общей территории".