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4 августа, 16:25

YouTube удалил канал Дмитрия Гоблина Пучкова

YouTube удалил канал переводчика и публициста Дмитрия Гоблина Пучкова. Об этом сообщил сам блогер. Он показал скриншот с объяснением от видеохостинга.

"Мы провели проверку и обнаружили, что вы нарушили наши правила сообщества. В связи с этим ваш канал был удалён", — говорится в тексте сообщения от YouTube.

Дмитрий Гоблин Пучков увидел почерк ВСУ на кадрах из Бучи с "разложенными" на дороге телами

Дмитрий Гоблин Пучков увидел почерк ВСУ на кадрах из Бучи с "разложенными" на дороге телами

А ранее Дмитрий Пучков называл запрет соцсетей "Инстаграм"* и "Фейсбук"* (компания Meta Platforms*) в России справедливым решением, так как американцы пробили "очередное днище".

*Признаны экстремистскими и запрещены на территории РФ.

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YouTube / barm69

Александра Вишнякова
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