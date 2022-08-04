YouTube удалил канал Дмитрия Гоблина Пучкова

YouTube удалил канал переводчика и публициста Дмитрия Гоблина Пучкова. Об этом сообщил сам блогер. Он показал скриншот с объяснением от видеохостинга.

"Мы провели проверку и обнаружили, что вы нарушили наши правила сообщества. В связи с этим ваш канал был удалён", — говорится в тексте сообщения от YouTube.

А ранее Дмитрий Пучков называл запрет соцсетей "Инстаграм"* и "Фейсбук"* (компания Meta Platforms*) в России справедливым решением, так как американцы пробили "очередное днище".