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4 августа, 16:15

Херсонский университет зачислит абитуриентов бесплатно и без экзаменов

Херсонский университет начал приём документов от абитуриентов

<p>В Херсонском государственном университете начался приём документов от абитуриентов. Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/VGA_Kherson/2730" target="_blank" rel="noopener noreferrer">ВГА Херсонской области</a></p>

В Херсонском государственном университете начался приём документов от абитуриентов. Обложка © Telegram / ВГА Херсонской области

В Херсонском государственном университете стартовал приём документов, он завершится в конце августа, сообщает администрация региона. В этом году абитуриентам предоставили возможность поступать бесплатно и без вступительных экзаменов.

В Херсоне вузы начинают приём документов от абитуриентов. Видео © Telegram / ВТВ Плюс Новости

Самыми востребованными в этом году факультетами стали педагогический, физико-математический, психологический, а также факультет журналистики. На каждый из них за первые часы работы комиссии подали от 30 до 50 заявок. Абитуриенты — не только херсонцы, но и приезжие с Украины и даже из России.

В университете рассказали, что разработали новую учебную программу, основанную на российских стандартах. Помощь в этом вопросе одним из первых оказал Московский педагогический государственный университет. Уточняется, что с 5 августа начнут работу приёмные комиссии и других вузов Херсона.

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Татьяна Миссуми

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