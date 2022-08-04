Херсонский университет зачислит абитуриентов бесплатно и без экзаменов

В Херсонском государственном университете стартовал приём документов, он завершится в конце августа, сообщает администрация региона. В этом году абитуриентам предоставили возможность поступать бесплатно и без вступительных экзаменов.

В Херсоне вузы начинают приём документов от абитуриентов. Видео © Telegram / ВТВ Плюс Новости

Самыми востребованными в этом году факультетами стали педагогический, физико-математический, психологический, а также факультет журналистики. На каждый из них за первые часы работы комиссии подали от 30 до 50 заявок. Абитуриенты — не только херсонцы, но и приезжие с Украины и даже из России.

В университете рассказали, что разработали новую учебную программу, основанную на российских стандартах. Помощь в этом вопросе одним из первых оказал Московский педагогический государственный университет. Уточняется, что с 5 августа начнут работу приёмные комиссии и других вузов Херсона.