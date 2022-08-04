Власти Херсонской области: Референдум о вступлении в состав РФ пройдёт в любом случае

Херсонская область готовится к проведению референдума о вступлении в состав Российской Федерации. Об этом сообщил заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов.

Встреча Кирилла Стремоусова с жителями Голой Пристани. Видео © Telegram / Кирилл Стремоусов

По его словам, референдум должен пройти в любом случае и он закрепит тот статус, "в котором Россия уже никогда отсюда не уйдёт". В ходе встречи с жителями города Голая Пристань Стремоусов подчеркнул, что без присутствия российской стороны на территории региона "террор фашистов будет неизбежным".

"Референдум поставит точку в тех мыслях — будет или не будет [атака на населённый пункт]. Как только мы станем субъектом Российской Федерации, пойдёт другой отсчёт времени. Тогда мы сформируем свои законодательные органы и получим поддержку не от толпы, а от народа, который будет иметь свою точку зрения", — заверил он.