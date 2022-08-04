Винника освободили по делу об экстрадиции в США, но оставили под стражей по запросу Греции
Суд в Париже оставил россиянина Винника под стражей по запросу Греции
Апелляционный суд Парижа решил не освобождать из-под стражи россиянина Александра Винника, который будет находиться в тюрьме до выдачи Греции.
В ходе заседания инстанция утвердила решение США об отзыве запроса на экстрадицию россиянина. Однако Винника вывели из зала заседаний под конвоем сразу после оглашения постановления. Как сообщил РИА "Новости" адвокат россиянина Фредерик Бело, скорее всего, его уже сегодня посадят на самолёт в Грецию.
Напомним, специалист по криптовалюте Александр Винник был задержан и затем арестован в Греции в июле 2017 года по запросу американских спецслужб. Его обвинили в кибермошенничестве и махинациях с криптовалютой на сумму около девяти миллиардов долларов. В конце ноября 2018 года россиянин начал голодовку в знак протеста против нарушения его прав, которая продолжалась несколько месяцев. В январе 2020-го Винника депортировали во Францию, там по состоянию здоровья его положили в больницу, однако продолжали допрашивать против воли. Как отмечала греческий адвокат россиянина, заранее о депортации ему не сообщили. Мать Винника также заявляла, что его должны освободить из французской тюрьмы в августе 2021 года, однако этого не случилось.
ТАСС / Юрий Малинов