Винника освободили по делу об экстрадиции в США, но оставили под стражей по запросу Греции

Апелляционный суд Парижа решил не освобождать из-под стражи россиянина Александра Винника, который будет находиться в тюрьме до выдачи Греции.

В ходе заседания инстанция утвердила решение США об отзыве запроса на экстрадицию россиянина. Однако Винника вывели из зала заседаний под конвоем сразу после оглашения постановления. Как сообщил РИА "Новости" адвокат россиянина Фредерик Бело, скорее всего, его уже сегодня посадят на самолёт в Грецию.