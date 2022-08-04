Штаб теробороны: Целью удара ВСУ по центру Донецка было руководство ДНР
Целью сегодняшнего удара ВСУ по центру Донецка было в том числе руководство ДНР, прибывшее на церемонию прощания с гвардии полковником Ольгой Качурой. Об этом заявили в штабе территориальной обороны республики.
"Украинские боевики открыли огонь по центру Донецка с целью нанести максимальный урон гражданскому населению, включая руководство республики, прибывшее на церемонию прощания с Героем России и ДНР Ольгой Качурой", — говорится в сообщении в телеграм-канале штаба.
Как писал Лайф, командир реактивного артиллерийского дивизиона Народной милиции ДНР Ольга Качура с позывным Корса погибла в Горловке при исполнении служебных обязанностей. Сегодня, 4 августа, в Донецке должно было состояться прощание с Корсой, но ВСУ обстреляли здание Донецкого драмтеатра, где и проходила церемония. Также под обстрелом оказался и отель "Донбасс Palace". В результате погибло как минимум пять человек. Атака ВСУ на город продолжается.
LIFE