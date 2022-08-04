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Опубликовано 4 августа 2022, 09:50

Штаб теробороны: Целью удара ВСУ по центру Донецка было руководство ДНР

Целью сегодняшнего удара ВСУ по центру Донецка было в том числе руководство ДНР, прибывшее на церемонию прощания с гвардии полковником Ольгой Качурой. Об этом заявили в штабе территориальной обороны республики.

"Украинские боевики открыли огонь по центру Донецка с целью нанести максимальный урон гражданскому населению, включая руководство республики, прибывшее на церемонию прощания с Героем России и ДНР Ольгой Качурой", — говорится в сообщении в телеграм-канале штаба.

Спецкор Лайфа снял момент эвакуации из Донецкого драмтеатра после обстрела ВСУ
Спецкор Лайфа снял момент эвакуации из Донецкого драмтеатра после обстрела ВСУ

Как писал Лайф, командир реактивного артиллерийского дивизиона Народной милиции ДНР Ольга Качура с позывным Корса погибла в Горловке при исполнении служебных обязанностей. Сегодня, 4 августа, в Донецке должно было состояться прощание с Корсой, но ВСУ обстреляли здание Донецкого драмтеатра, где и проходила церемония. Также под обстрелом оказался и отель "Донбасс Palace". В результате погибло как минимум пять человек. Атака ВСУ на город продолжается.

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LIFE

Александра Вишнякова
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