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4 августа, 09:48

Больше половины финнов выступили за прекращение выдачи виз гражданам РФ

Yle: 58% жителей Финляндии поддержали прекращение выдачи туристических виз россиянам

Предложение о том, чтобы прекратить выдачу туристических виз россиянам, поддержали свыше половины жителей Финляндии. Об этом сообщает Yle в преддверии обсуждения темы местным президентом и правительством.

Компания Taloustutkimus по заказу Yle провела опрос, в котором приняли участие тысячи финнов. Согласно ему, 58% респондентов считают, что Финляндии нужно перестать пускать россиян на территорию страны — они высказались за то, чтобы прекратить выдачу виз. Причём большинство из них — мужчины 50–64 лет с высокими доходами.

При этом 24% опрошенных с ними в корне не согласны. Они считают, что разрешения на въезд в страну нужно продолжать выдавать и дальше. Кроме того, есть и воздержавшиеся — 18% жителей пока не определились и придерживаются по этому вопросу нейтралитета.

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Как уже писал Лайф, ведущие парламентские партии Финляндии требуют не выдавать визы россиянам. По данным агентства STT, запрет предлагают не распространять при необходимости лечения, на граждан РФ – владельцев недвижимости в Финляндии, а также на посещение близких родственников. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя эту инициативу, заявил, что реакция Москвы будет крайне негативной в случае её принятия.

Обложка ©

Shutterstock

Николь Вербер

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