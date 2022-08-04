Больше половины финнов выступили за прекращение выдачи виз гражданам РФ
Yle: 58% жителей Финляндии поддержали прекращение выдачи туристических виз россиянам
Предложение о том, чтобы прекратить выдачу туристических виз россиянам, поддержали свыше половины жителей Финляндии. Об этом сообщает Yle в преддверии обсуждения темы местным президентом и правительством.
Компания Taloustutkimus по заказу Yle провела опрос, в котором приняли участие тысячи финнов. Согласно ему, 58% респондентов считают, что Финляндии нужно перестать пускать россиян на территорию страны — они высказались за то, чтобы прекратить выдачу виз. Причём большинство из них — мужчины 50–64 лет с высокими доходами.
При этом 24% опрошенных с ними в корне не согласны. Они считают, что разрешения на въезд в страну нужно продолжать выдавать и дальше. Кроме того, есть и воздержавшиеся — 18% жителей пока не определились и придерживаются по этому вопросу нейтралитета.
Как уже писал Лайф, ведущие парламентские партии Финляндии требуют не выдавать визы россиянам. По данным агентства STT, запрет предлагают не распространять при необходимости лечения, на граждан РФ – владельцев недвижимости в Финляндии, а также на посещение близких родственников. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя эту инициативу, заявил, что реакция Москвы будет крайне негативной в случае её принятия.
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