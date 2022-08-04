Больше половины финнов выступили за прекращение выдачи виз гражданам РФ

Предложение о том, чтобы прекратить выдачу туристических виз россиянам, поддержали свыше половины жителей Финляндии. Об этом сообщает Yle в преддверии обсуждения темы местным президентом и правительством.

Компания Taloustutkimus по заказу Yle провела опрос, в котором приняли участие тысячи финнов. Согласно ему, 58% респондентов считают, что Финляндии нужно перестать пускать россиян на территорию страны — они высказались за то, чтобы прекратить выдачу виз. Причём большинство из них — мужчины 50–64 лет с высокими доходами.

При этом 24% опрошенных с ними в корне не согласны. Они считают, что разрешения на въезд в страну нужно продолжать выдавать и дальше. Кроме того, есть и воздержавшиеся — 18% жителей пока не определились и придерживаются по этому вопросу нейтралитета.