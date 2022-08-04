Столтенберг заявил, что Европа в самом опасном положении со времён Второй мировой войны

Европа сейчас в самой непростой ситуации с момента окончания Второй мировой войны, поэтому НАТО не даёт конфликту на Украине выйти за её пределы. Об этом сказал генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг во время выступления перед участниками летнего лагеря молодёжного крыла Рабочей партии Норвегии.

"Европа находится в самом опасном положении со времён Второй мировой войны, и НАТО стремится предотвратить превращение конфликта на Украине в большую войну", — подчеркнул он.