НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
4 августа, 09:39

Столтенберг заявил, что Европа в самом опасном положении со времён Второй мировой войны

Европа сейчас в самой непростой ситуации с момента окончания Второй мировой войны, поэтому НАТО не даёт конфликту на Украине выйти за её пределы. Об этом сказал генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг во время выступления перед участниками летнего лагеря молодёжного крыла Рабочей партии Норвегии.

"Европа находится в самом опасном положении со времён Второй мировой войны, и НАТО стремится предотвратить превращение конфликта на Украине в большую войну", — подчеркнул он.

Столтенберг призвал страны ЕС расплачиваться за санкции против РФ и перестать жаловаться

Столтенберг призвал страны ЕС расплачиваться за санкции против РФ и перестать жаловаться

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс пока что сконцентрирован на поставках Украине военной помощи, а не на подготовке Киева к интеграции в союз.

Обложка ©

Shutterstock

Татьяна Миссуми

Комментарий

1
avatar
avatar
V Lсегодня в 09:58

Прозрел!!!

Новости партнеров