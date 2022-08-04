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Опубликовано 4 августа 2022, 09:36

Минобороны: ВС России подавили взводы РСЗО "Град" и орудий "Гвоздика" в ДНР

Российские войска подавили три взвода реактивных систем залпового огня "Град" и четыре взвода орудий "Гвоздика" в Донецкой Народной Республике. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В рамках контрбатарейной борьбы подавлено три взвода РСЗО "Град", четыре взвода орудий "Гвоздика" и три взвода гаубиц Д-30 на огневых позициях", — сказал он в ходе брифинга.

Работа велась в районах населённых пунктов Ласточкино, Петровское и Авдеевка в ДНР.

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Ранее Лайф рассказывал, что российские военные ликвидировали более полусотни бойцов ВСУ в Николаевке. Кроме того, ВКС РФ удалось уничтожить шесть единиц украинской автомобильной техники, уточнил Игорь Конашенков.

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Артур Лапсаков
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