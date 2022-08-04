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4 августа, 08:59

Спецкор Лайфа снял обстановку у обстрелянного отеля "Донбасс Palace" в Донецке

Специальный корреспондент Лайфа снял на видео обстановку у отеля "Донбасс Palace" в Донецке после обстрела ВСУ. Эта точка, напомним, была атакована наряду с драмтеатром, где сегодня должна была состояться церемония прощания с командиром дивизиона Народной милиции ДНР Ольгой Качурой.

На кадрах повреждённое здание отеля, выбитые стёкла, работающие на месте военные, снимающие репортажи журналисты и самое страшное — тело одной из жертв обстрела, её разбросанные взрывом туфли и сумочка. Всего, по последним данным, погибло два человека, ещё трое мирных жителей получили ранения.

Обстановка у обстрелянного ВСУ отеля "Донбасс Palace" в Донецке. Видео © SHOT

Спецкор Лайфа снял момент эвакуации из Донецкого драмтеатра после обстрела ВСУ

Спецкор Лайфа снял момент эвакуации из Донецкого драмтеатра после обстрела ВСУ

Как писал Лайф, Ольга Качура с позывным Корса погибла в Горловке при исполнении служебных обязанностей. Подробности её смерти не приводились. Глава ДНР Денис Пушилин посмертно присвоил ей звание Героя республики, а президент РФ Владимир Путин — звание Героя России. Сегодня, 4 августа, в Донецке прощаются с Корсой, а ВСУ обстреляли здание Донецкого драмтеатра, где и должна была пройти церемония. Также под обстрелом оказался и отель "Донбасс Palace".

Обложка ©

SHOT

Александра Вишнякова

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