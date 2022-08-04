Спецкор Лайфа снял обстановку у обстрелянного отеля "Донбасс Palace" в Донецке
Специальный корреспондент Лайфа снял на видео обстановку у отеля "Донбасс Palace" в Донецке после обстрела ВСУ. Эта точка, напомним, была атакована наряду с драмтеатром, где сегодня должна была состояться церемония прощания с командиром дивизиона Народной милиции ДНР Ольгой Качурой.
На кадрах повреждённое здание отеля, выбитые стёкла, работающие на месте военные, снимающие репортажи журналисты и самое страшное — тело одной из жертв обстрела, её разбросанные взрывом туфли и сумочка. Всего, по последним данным, погибло два человека, ещё трое мирных жителей получили ранения.
Обстановка у обстрелянного ВСУ отеля "Донбасс Palace" в Донецке. Видео © SHOT
Как писал Лайф, Ольга Качура с позывным Корса погибла в Горловке при исполнении служебных обязанностей. Подробности её смерти не приводились. Глава ДНР Денис Пушилин посмертно присвоил ей звание Героя республики, а президент РФ Владимир Путин — звание Героя России. Сегодня, 4 августа, в Донецке прощаются с Корсой, а ВСУ обстреляли здание Донецкого драмтеатра, где и должна была пройти церемония. Также под обстрелом оказался и отель "Донбасс Palace".