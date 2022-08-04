Спецкор Лайфа снял обстановку у обстрелянного отеля "Донбасс Palace" в Донецке

Специальный корреспондент Лайфа снял на видео обстановку у отеля "Донбасс Palace" в Донецке после обстрела ВСУ. Эта точка, напомним, была атакована наряду с драмтеатром, где сегодня должна была состояться церемония прощания с командиром дивизиона Народной милиции ДНР Ольгой Качурой.