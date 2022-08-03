Полковник Ольга Качура (позывной Корса) — командир реактивного артиллерийского дивизиона Народной милиции ДНР — погибла при исполнении служебных обязанностей, сообщил мэр Горловки Иван Приходько.

"Трагически погибла отважная и мудрая женщина, которая стояла у истоков Народной милиции ДНР. Качура Ольга Сергеевна, победоносная и непоколебимая Корса! Гвардии полковник, командир реактивного артиллерийского дивизиона, Почётный гражданин города Горловки — все эти звания и титулы, народная любовь и уважение сослуживцев — лишь малая часть её заслуг", — написал он в своём телеграм-канале.

Мэр отметил, что это чёрный день для Горловки и всей республики, а также от лица местных жителей выразил искренние соболезнования семье погибшей и всем, кто знал и любил её, добавив, что это невосполнимая утрата.

До 2012 года Корса служила в украинской армии, а в 2014-м перешла на сторону ДНР. Последние восемь лет она командовала подразделением реактивной артиллерии Вооружённых сил республики.