В Горловке погибла единственная женщина – командир дивизиона РСЗО Ольга Качура
Погибла командир артиллерийского подразделения НМ ДНР Ольга Качура
Полковник Ольга Качура. Обложка © Telegram / Приходько РИК
Полковник Ольга Качура (позывной Корса) — командир реактивного артиллерийского дивизиона Народной милиции ДНР — погибла при исполнении служебных обязанностей, сообщил мэр Горловки Иван Приходько.
"Трагически погибла отважная и мудрая женщина, которая стояла у истоков Народной милиции ДНР. Качура Ольга Сергеевна, победоносная и непоколебимая Корса! Гвардии полковник, командир реактивного артиллерийского дивизиона, Почётный гражданин города Горловки — все эти звания и титулы, народная любовь и уважение сослуживцев — лишь малая часть её заслуг", — написал он в своём телеграм-канале.
Мэр отметил, что это чёрный день для Горловки и всей республики, а также от лица местных жителей выразил искренние соболезнования семье погибшей и всем, кто знал и любил её, добавив, что это невосполнимая утрата.
До 2012 года Корса служила в украинской армии, а в 2014-м перешла на сторону ДНР. Последние восемь лет она командовала подразделением реактивной артиллерии Вооружённых сил республики.
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