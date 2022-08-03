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3 августа, 11:32

Российский флаг подняли в центре Токмака в Запорожской области

Глава Пензенской области Мельниченко сообщил о поднятии флага РФ в центре Токмака

<p>Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/penzregru/4034" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Пензенская область</a></p>

Обложка © Telegram / Пензенская область

В центре города Токмак в Запорожской области подняли российский флаг, рассказал в своём телеграм-канале пензенский губернатор Олег Мельниченко.

В ходе недавнего визита в Пологовский район Запорожской области Украины он поручил доставить туда российскую государственную символику. По заявлению Мельниченко, российский флаг в скором времени поднимут и в других населённых пунктах района, в том числе задействовав для этого культурные и образовательные учреждения.

"Это очень важное событие, символ того, что теперь люди, живущие здесь, — под защитой Российского государства", — подчеркнул Мельниченко.

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Анатолий Симоненко

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