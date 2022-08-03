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Регион
Опубликовано 3 августа 2022, 11:19
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Рамзан Кадыров получил звание Героя ЛНР

Глава ЛНР Пасечник присвоил Кадырову звание героя республики

Главе Чечни Рамзану Кадырову присвоено звание Героя ЛНР. Награду вручил руководитель республики Леонид Пасечник, добавив, что жители Донбасса знают о героизме бойцов подразделений "Ахмат". Об этом сообщает РИА "Новости".

"Мы благодарны жителям Чеченской Республики за ту помощь, которую вы нам оказываете в нашем противостоянии с украинскими нацистами. Объединив наши усилия, мы с вами освободили территорию Луганской Народной Республики от украинских фашистов", сказал глава региона во время церемонии.

Шойгу вручил медали "Золотая Звезда" Героя России генералам Лапину и Абачеву
Шойгу вручил медали "Золотая Звезда" Героя России генералам Лапину и Абачеву

Ранее Лайф писал, что племяннику заместителя министра обороны России Юнус-Бека Евкурова Адаму Хамхоеву, погибшему в ходе спецоперации на Украине, посмертно присвоили звание Героя России.

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ТАСС / Афонина Елена

Татьяна Миссуми
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