Рамзан Кадыров получил звание Героя ЛНР

"Мы благодарны жителям Чеченской Республики за ту помощь, которую вы нам оказываете в нашем противостоянии с украинскими нацистами. Объединив наши усилия, мы с вами освободили территорию Луганской Народной Республики от украинских фашистов", — сказал глава региона во время церемонии.