Глава Абхазии рассказал о группе бойцов из республики, участвующей в "Операции Z"

Абхазия всегда будет оказывать поддержку народу Донбасса. Об этом заявил президент республики Аслан Бжания в интервью для "Sputnik Ближнее зарубежье".

По его словам, с первых дней специальной военной операции на Украине находится группа бойцов из Абхазии и помогает союзным силам России и республик Донбасса. Кроме того, он напомнил, что Сухум признал независимость ЛНР и ДНР.

"Очень быстро попытались оказать поддержку жителям, к нам приехали дети, их было более ста человек. Мы их разместили, как мне потом рассказывали, детям понравилось здесь, я приходил к ним с супругой. Мы всегда будем оказывать поддержку [народу Донбасса], потому что относительно недавно подобное испытывал народ Абхазии", — сказал президент.

Как объяснил Бжания, абхазские добровольцы выступили за защиту Донбасса, чтобы воспрепятствовать планам НАТО развалить российское государство. Он добавил, что "расчленение" России — конечная цель блока, иначе объяснить его последовательное приближение к российским границам невозможно.