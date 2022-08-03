Латвия уничтожит памятник Освободителям Риги после демонтажа
Памятник Освободителям Риги будут демонтировать по частям, после чего все составляющие мемориала полностью уничтожат. Об этом заявил мэр столицы Латвии Мартиньш Стакис.
"Поскольку музей оккупации не признал ни одну из частей памятника художественной ценностью, весь памятник будет полностью утилизирован", — сказал глава города в эфире телеканала LTV.
Напомним, ранее парламент Латвии в срочном окончательном чтении одобрил законопроект о прекращении действия 13-й статьи латвийско-российского договора, обеспечивавшей сохранность мемориальных сооружений. Это значило, что препятствий для сноса памятника Освободителям Риги с юридической точки зрения теперь нет. Вице-мэр Риги Смилтенс заявлял, что монумент может быть передан России. Однако позже Латвия отказалась от этой идеи.
Wikipedia