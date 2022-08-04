"Выходка оборзевших": Медведев предупредил о последствиях визита Пелоси на Тайвань

Визит спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань — выходка "совершенно оборзевших от собственной безнаказанности американских властей". Об этом РИА "Новости" заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

По его словам, эта поездка является явной и абсолютно "злонамеренной провокацией". К тому же это действие подрывает международную безопасность в Азии, ведь Америка сделала всё, "чтобы сыграть у Китая на нервах и вынудить его совершить резкие, опрометчивые шаги".

"Шло активное нагнетание страстей в СМИ и соцсетях. Причем всё это делалось, как обычно, с запредельным американским цинизмом. Использовалась совершенно двусмысленная риторика. Да, мы за единый Китай, но в то же время мы за демократию, против автократии, а США будут "поддерживать Тайвань в стремлении выстраивать независимое государство". Это резюме позиции спикерши и других американских деятелей", — подчеркнул политик.

Медведев считает, что Штаты готовы всячески "науськивать" сепаратистов, формально выступая за невмешательство в китайские дела и принцип "одного Китая". Он объяснил, что самолёт с официальной делегацией США никто не планировал сбивать, так как подобные меры не соответствуют миролюбивым установкам китайских граждан и они не поддаются на провокации. Но даже их терпение не безгранично, сказал зампред Совбеза РФ.