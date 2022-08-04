"Выходка оборзевших": Медведев предупредил о последствиях визита Пелоси на Тайвань
Медведев назвал визит Пелоси на Тайвань "выходкой оборзевших"
Визит спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань — выходка "совершенно оборзевших от собственной безнаказанности американских властей". Об этом РИА "Новости" заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
По его словам, эта поездка является явной и абсолютно "злонамеренной провокацией". К тому же это действие подрывает международную безопасность в Азии, ведь Америка сделала всё, "чтобы сыграть у Китая на нервах и вынудить его совершить резкие, опрометчивые шаги".
"Шло активное нагнетание страстей в СМИ и соцсетях. Причем всё это делалось, как обычно, с запредельным американским цинизмом. Использовалась совершенно двусмысленная риторика. Да, мы за единый Китай, но в то же время мы за демократию, против автократии, а США будут "поддерживать Тайвань в стремлении выстраивать независимое государство". Это резюме позиции спикерши и других американских деятелей", — подчеркнул политик.
Медведев считает, что Штаты готовы всячески "науськивать" сепаратистов, формально выступая за невмешательство в китайские дела и принцип "одного Китая". Он объяснил, что самолёт с официальной делегацией США никто не планировал сбивать, так как подобные меры не соответствуют миролюбивым установкам китайских граждан и они не поддаются на провокации. Но даже их терпение не безгранично, сказал зампред Совбеза РФ.
"Такие визиты планируются заранее. Сценарии пишутся для всех участников. Роли в них распределены, реплики скрупулёзно расписаны. Никаких внутренних противоречий между администрацией Байдена и Конгрессом по этому вопросу не было и нет. Даже когда они демонстрируют видимость разных подходов. Не надо обманываться. Это полностью согласованная игра американского истеблишмента", — заключил Медведев.
Напомним, самолёт Нэнси Пелоси приземлился в аэропорту Тайбэя 2 августа. Официально поездка спикера Палаты представителей Конгресса США на Тайвань не заявлялась. МИД Китая уже выразил "решительный протест" из-за прилёта Пелоси, хотя прежде грозил "серьёзными последствиями". А Минобороны страны сообщило, что Народно-освободительная армия КНР пребывает в полной боевой готовности. Однако глава европейской дипломатии Боррель назвал нормальным и рутинным визит Пелоси. По его словам, у Пекина нет оснований использовать это как предлог для начала "агрессивной военной деятельности".
ТАСС / Михаил Терещенко