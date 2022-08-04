Клишас назвал Борреля "клиническим идиотом" после его слов о визите Пелоси на Тайвань

Председатель Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас жёстко раскритиковал главу европейской дипломатии Жозепа Борреля, который назвал нормальным и рутинным визит спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань.

По словам сенатора, Боррель — "клинический идиот", раз считает нормальным и рутинным для американских законодателей совершать такие поездки. Кроме того, он порекомендовал главе европейской дипломатии вспомнить ещё какой-нибудь подобный "рутинный" визит на часть территории суверенного государства.