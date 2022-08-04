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4 августа, 05:53

Клишас назвал Борреля "клиническим идиотом" после его слов о визите Пелоси на Тайвань

Председатель Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас жёстко раскритиковал главу европейской дипломатии Жозепа Борреля, который назвал нормальным и рутинным визит спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань.

По словам сенатора, Боррель — "клинический идиот", раз считает нормальным и рутинным для американских законодателей совершать такие поездки. Кроме того, он порекомендовал главе европейской дипломатии вспомнить ещё какой-нибудь подобный "рутинный" визит на часть территории суверенного государства.

"Осталось только понять, признаёт ли ЕС Тайвань субъектом международного права и суверенным государством, ну или Боррелю придётся вспомнить какой-нибудь "рутинный" визит главы парламента на часть территории суверенного государства (а "политика одного Китая" предполагает признание суверенитета КНР над Тайванем) без согласия центрального правительства принимающей стороны", — написал Клишас в телеграм-канале.

Bloomberg: Поездка Пелоси на Тайвань привела Белый дом в ярость

Bloomberg: Поездка Пелоси на Тайвань привела Белый дом в ярость

Напомним, самолёт Нэнси Пелоси приземлился в аэропорту Тайбэя 2 августа. Официально поездка спикера Палаты представителей Конгресса США на Тайвань не заявлялась. МИД Китая уже выразил "решительный протест" из-за прилёта Пелоси, хотя прежде грозил "серьёзными последствиями". А Минобороны страны сообщило, что Народно-освободительная армия КНР пребывает в полной боевой готовности. Однако Боррель назвал нормальным и рутинным визит Пелоси. По его словам, у Пекина нет оснований использовать это как предлог для начала "агрессивной военной деятельности".

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ТАСС / Михаил Метцель

Оксана Попова

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