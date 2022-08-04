Водителям объяснили, почему права лучше поменять до 2025 года

Россиянам следует заранее позаботиться о замене водительских прав до 2025 года, несмотря на постановление Правительства РФ о продлении на три года удостоверений, срок которых истекает в 2022 году. Об этом предупредила член Ассоциации юристов России Мария Спиридонова.

"Заменить права придут не только те, у кого их срок действия продлён, но и те, у кого права изначально были до 2025 года", — пояснила она агентству "Прайм", уточнив, что из-за этого могут возникнуть длинные очереди.

Также Спиридонова добавила, что продлённый и новый документы имеют равнозначную юридическую силу, но при замене водительских прав их срок будет общим — десять лет без каких-либо продлений.