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4 августа, 05:21

Водителям объяснили, почему права лучше поменять до 2025 года

Юрист Спиридонова посоветовала поменять водительские права до 2025 года

Россиянам следует заранее позаботиться о замене водительских прав до 2025 года, несмотря на постановление Правительства РФ о продлении на три года удостоверений, срок которых истекает в 2022 году. Об этом предупредила член Ассоциации юристов России Мария Спиридонова.

"Заменить права придут не только те, у кого их срок действия продлён, но и те, у кого права изначально были до 2025 года", — пояснила она агентству "Прайм", уточнив, что из-за этого могут возникнуть длинные очереди.

Также Спиридонова добавила, что продлённый и новый документы имеют равнозначную юридическую силу, но при замене водительских прав их срок будет общим — десять лет без каких-либо продлений.

Водительские права россиян добавят в "Витрину данных"

Водительские права россиян добавят в "Витрину данных"

Ранее водителям перечислили детали машины, которые нельзя менять. В частности, это касается бамперов, зеркал и внутреннего убранства автомобиля.

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АГН "Москва" / Андрей Никеричев

Артур Лапсаков
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