На Западе предупредили о росте внутри Украины политических разногласий

Между центральным правительством и региональными властями на Украине возрождаются политические разногласия. Такой вывод следует из материала, опубликованного в The Washington Post.

Издание утверждает, что с момента начала российской спецоперации между украинскими политиками было установлено негласное соглашение о том, чтобы отложить старые распри для создания "единого фронта" против Москвы. Сейчас этот договор дал трещину. Региональные политики, в особенности мэры крупных городов, отрицательно воспринимают действия центральных властей под управлением Владимира Зеленского. Они считают, что Киев отодвигает регионы на второй план, чтобы сохранить контроль над миллиардами долларов международной помощи и ослабить возможных политических конкурентов.

"Растёт обеспокоенность тем, что в разгар конфликта офис Зеленского готов отказаться от своих обещаний и планов по избавлению от остатков советской эпохи путём децентрализации власти, что предполагает предоставление региональным и местным органам власти дополнительные полномочия", — отмечается в статье.

При этом, согласно публикации, местные политики критикуют Зеленского за контроль над распределением финансовой помощи Запада, а также организацию военных администраций в регионах, полномочия которых превосходят гражданские органы власти.