Зазывал в каюту и "наставлял": Бывшему военному советнику Джонсона вменяют харассмент

Капитана авианосца HMS Prince of Wales Королевских ВМС Великобритании Стива Хайэма отстранили от должности из-за жалоб на домогательства к женщинам-морякам. Их он приглашал к себе каюту для "наставничества", пишет The Sun.

По информации газеты, капитан Хайэм служил военным советником премьер-министра Британии Бориса Джонсона, а впоследствии должен был занять должность помощника начальника штаба ВМС страны. Однако, его продвижение по службе было приостановлено до окончания расследования.

"Есть предположения, что он пригласил несколько женщин-моряков в каюту в одиночку, и это заставило их чувствовать себя некомфортно. Он говорит, что встречи были абсолютно открытыми, что он наставлял их и предлагал развитие карьеры, но это вызвало опасения", — сообщил источник в ВМС.

Представители Королевского флоте пока предпочитают не комментировать ситуацию. В ведомстве подчеркнули, что ведётся расследование, и "было бы неуместно давать дальнейшие комментарии".