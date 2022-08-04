Зазывал в каюту и "наставлял": Бывшему военному советнику Джонсона вменяют харассмент
Капитана британского авианосца отстранили от службы после обвинений в домогательствах
Капитана авианосца HMS Prince of Wales Королевских ВМС Великобритании Стива Хайэма отстранили от должности из-за жалоб на домогательства к женщинам-морякам. Их он приглашал к себе каюту для "наставничества", пишет The Sun.
По информации газеты, капитан Хайэм служил военным советником премьер-министра Британии Бориса Джонсона, а впоследствии должен был занять должность помощника начальника штаба ВМС страны. Однако, его продвижение по службе было приостановлено до окончания расследования.
"Есть предположения, что он пригласил несколько женщин-моряков в каюту в одиночку, и это заставило их чувствовать себя некомфортно. Он говорит, что встречи были абсолютно открытыми, что он наставлял их и предлагал развитие карьеры, но это вызвало опасения", — сообщил источник в ВМС.
Представители Королевского флоте пока предпочитают не комментировать ситуацию. В ведомстве подчеркнули, что ведётся расследование, и "было бы неуместно давать дальнейшие комментарии".
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ТАСС / Zuma