Вертолёт Ми-2 совершил жёсткую посадку на Камчатке. На борту находился один человек. Как уточнили в СКР, он не пострадал.

В пресс-службе Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России сообщили, что инцидент произошёл около десяти часов по местному времени (01:00 мск). Ми-2 совершил жёсткую посадку, когда заходил на посадочную площадку Налычево в районе одноимённой реки.

В ведомстве добавили, что на борту вертолёта находился один человек. С ним всё в порядке, он не пострадал.