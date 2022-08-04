Вертолёт Ми-2 совершил жёсткую посадку на Камчатке
Вертолёт Ми-2 совершил жёсткую посадку на Камчатке. На борту находился один человек. Как уточнили в СКР, он не пострадал.
В пресс-службе Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России сообщили, что инцидент произошёл около десяти часов по местному времени (01:00 мск). Ми-2 совершил жёсткую посадку, когда заходил на посадочную площадку Налычево в районе одноимённой реки.
В ведомстве добавили, что на борту вертолёта находился один человек. С ним всё в порядке, он не пострадал.
Как ранее сообщал Лайф, вертолёт Ми-8 совершил жёсткую посадку в Псковской области, по предварительным данным, пострадал один человек. Воздушное судно при посадке на площадку в Великолукском районе закрутило вокруг собственной оси, и борт упал на бок. Всего в вертолёте было четыре человека, один из них пострадал.
ТАСС / Эрик Романенко