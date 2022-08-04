В МЧС сообщили о ликвидации открытого горения на складе Ozon в Истре

В пресс-службе МЧС России сообщили о ликвидации открытого горения на складе Ozon в подмосковной Истре. В ведомстве уточнили, что это произошло в 05:45 мск.

Пожар начался днём в среду на складе компании Ozon в селе Петровское Истринского района Подмосковья. Произошло частичное обрушение кровли и стены здания. Из здания самостоятельно эвакуировалась 1 тысяча человек. По данным МЧС, пострадало 11 человек, двое госпитализированы, судьба двух человек неизвестна.