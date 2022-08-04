В МЧС сообщили о ликвидации открытого горения на складе Ozon в Истре
В пресс-службе МЧС России сообщили о ликвидации открытого горения на складе Ozon в подмосковной Истре. В ведомстве уточнили, что это произошло в 05:45 мск.
Пожар начался днём в среду на складе компании Ozon в селе Петровское Истринского района Подмосковья. Произошло частичное обрушение кровли и стены здания. Из здания самостоятельно эвакуировалась 1 тысяча человек. По данным МЧС, пострадало 11 человек, двое госпитализированы, судьба двух человек неизвестна.
О том, что МЧС удалось локализовать пожар, сообщалось накануне вечером. Площадь возгорания составила 55 тысяч квадратных метров.
Склад компании Ozon загорелся утром 3 августа в подмосковном селе Петровское на Новорижском шоссе. Обрушилась часть стены и кровли. Как писал Лайф, известно об одном погибшем, 13 пострадали. Также ведутся поиски двух человек. Ущерб от пожара на складе может составить более десяти миллиардов рублей. Среди причин возгорания рассматривается поджог. Возбуждено уголовное дело.
LIFE