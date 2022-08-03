По факту пожара на складе Ozon в Подмосковье возбуждено уголовное дело
По поручению главы СК РФ Александра Бастрыкина по факту пожара на складе Ozon в Подмосковье возбуждено уголовное дело.
"Следственными органами ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлёкших крупный пожар", — говорится в сообщении управления.
Напомним, что склад компании Ozon загорелся этим утром в подмосковном селе Петровское на Новорижском шоссе. К настоящему моменту площадь возгорания возросла до 50 тысяч квадратных метров, обрушилась часть стены и кровли. В результате известно об одном погибшем, ещё один человек считается пропавшим без вести, 13 пострадали. Ущерб от пожара на складе может составить более десяти миллиардов рублей. Среди версий рассматривается поджог.
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