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3 августа, 15:44

По факту пожара на складе Ozon в Подмосковье возбуждено уголовное дело

По поручению главы СК РФ Александра Бастрыкина по факту пожара на складе Ozon в Подмосковье возбуждено уголовное дело.

"Следственными органами ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлёкших крупный пожар",  говорится в сообщении управления.

Лайф публикует видео изнутри охваченного огнём склада Ozon в Подмосковье

Лайф публикует видео изнутри охваченного огнём склада Ozon в Подмосковье

Напомним, что склад компании Ozon загорелся этим утром в подмосковном селе Петровское на Новорижском шоссе. К настоящему моменту площадь возгорания возросла до 50 тысяч квадратных метров, обрушилась часть стены и кровли. В результате известно об одном погибшем, ещё один человек считается пропавшим без вести, 13 пострадали. Ущерб от пожара на складе может составить более десяти миллиардов рублей. Среди версий рассматривается поджог.

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LIFE

Александра Вишнякова

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