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3 августа, 14:07

Поджог считают одной из версий пожара на складе Ozon в Подмосковье

Причиной крупного пожара на складе Ozon в Подмосковье мог стать поджог. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Пожар на складе Ozon в Подмосковье. Видео © LIFE

"По словам очевидцев, склад могли поджечь в нескольких местах. Поджог — это одна из версий. Пока пожар не потушат, говорить о более точных причинах преждевременно", цитирует агентство сообщение.

Лайф публикует видео изнутри охваченного огнём склада Ozon в Подмосковье

Лайф публикует видео изнутри охваченного огнём склада Ozon в Подмосковье

Напомним, что склад компании Ozon загорелся этим утром в подмосковном селе Петровское на Новорижском шоссе. К настоящему моменту площадь возгорания возросла до 50 тысяч квадратных метров, обрушилась часть стены и кровли. В результате известно об одном погибшем, ещё один человек считается пропавшим без вести, 13 пострадали. Ущерб от пожара на складе может составить более 10 миллиардов рублей.

Обложка ©

LIFE

Александра Вишнякова

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