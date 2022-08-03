Поджог считают одной из версий пожара на складе Ozon в Подмосковье
Причиной крупного пожара на складе Ozon в Подмосковье мог стать поджог. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
Пожар на складе Ozon в Подмосковье. Видео © LIFE
"По словам очевидцев, склад могли поджечь в нескольких местах. Поджог — это одна из версий. Пока пожар не потушат, говорить о более точных причинах преждевременно", — цитирует агентство сообщение.
Напомним, что склад компании Ozon загорелся этим утром в подмосковном селе Петровское на Новорижском шоссе. К настоящему моменту площадь возгорания возросла до 50 тысяч квадратных метров, обрушилась часть стены и кровли. В результате известно об одном погибшем, ещё один человек считается пропавшим без вести, 13 пострадали. Ущерб от пожара на складе может составить более 10 миллиардов рублей.
LIFE