Чайлдфри и новая этика: Психолог объяснил бездетность европейских лидеров

Политическое лидерство несовместимо с процессом вынашивания ребёнка, заявил изданию kp.ru кандидат психологических наук и борец с сектантскими культами Александр Невеев.

По его словам, вопреки новомодным "гендерным теориям", уход за детьми — это сугубо женская задача, которая требует именно женской модели поведения, тогда как политическое лидерство — это мужская модель. Именно это, по мнению специалиста, мешает стать матерями европейским женщинам-лидерам. Другой причиной, подчеркнул эксперт, является то, что западные политические лидеры воспитывались в атмосфере "новой этики", которая предполагает идеологию чайлдфри, то есть отказ от рождения детей в пользу личной свободы человека.

"Возможно, здесь нет никаких тайн и эти политики просто сделали осознанный выбор в пользу карьеры: у них настолько много работы, что на детей просто не остаётся времени. Сегодня среди европейских женщин такой выбор широко распространён, что является одним из факторов уменьшения численности коренных европейцев. В результате в старой Европе доля "лиц с миграционными корнями" будет увеличиваться ещё быстрее, — пояснил Невеев.