В Совфеде обратили внимание Роскомнадзора на VPN-сервисы
Сенатор Рукавишникова попросила Роскомнадзор проверить безопасность VPN-сервисов для россиян
Член Совета Федерации Ирина Рукавишникова обратилась в Роскомнадзор с просьбой проверить безопасность использования VPN, а также соблюдение этими сервисами законов РФ. Как пояснила сама сенатор в беседе с Лайфом, сегодня назрела необходимость проведения квалифицированного исследования рисков, связанных с применением гражданами России и организациями программ, которые часто используются для обхода блокировки сайтов и популярных социальных сетей.
"О том, что VPN, особенно бесплатные, могут передавать данные третьим лицам, предупреждают, в частности, российские эксперты в области кибербезопасности. Они утверждают, что VPN-сервисы могут передавать личные данные пользователей рекламным и маркетинговым агентствам для настройки таргетированной рекламы или продать базы данных хакерам в Даркнете", — пояснила сенатор.
Собеседница Лайфа обратила внимание, что создание VPN-сервисов для России и Китая активно финансируется США. С момента начала специальной военной операции и блокировки Facebook* и Instagram* интерес россиян к таким программам вырос в 11 раз. Этой ситуацией воспользовалось американское правительство, решившее профинансировать действующие VPN-сервисы и вложить средства в создание новых инструментов обхода блокировок. Источники Reuters из финансируемых США сервисов сообщили агентству, что цель данной инициативы — помочь россиянам получать доступ к западным СМИ, что позволяет США транслировать выгодную им точку зрения и распространять фейки.
"Итоги исследования Роскомнадзора должны быть обнародованы через СМИ, чтобы каждый пользователь таких сервисов чётко осознавал все риски. С одной стороны, объективные данные о потенциальных рисках таких сервисов должны знать все их пользователи. С другой стороны, возможно, потребуется дальнейшее законодательное регулирование данной сферы для повышения уровня защиты персональных данных граждан и безусловного соблюдения их конституционных прав", — отметила Рукавишникова.
Отметим, что предупреждения об осторожности при использовании VPN-сервисов в последнее время звучат от многих экспертов, и неслучайно — уже есть первые пострадавшие. Так, ранее Лайф публиковал историю жителя Санкт-Петербурга, все переписки которого из-за уязвимого VPN оказались в руках у жены, что в результате привело к разводу. Также одна из пользовательниц соцсетей пожаловалась на то, что неизвестный шантажирует её сливом личных фотографий, добытых "благодаря" VPN-сервису. И если утечка личных данных — это просто неприятно, то ситуация куда хуже, если злоумышленники получают доступ к банковским аккаунтам. Так, установившей себе VPN пенсионерке потребовалось обращаться в полицию: неизвестные сняли с её счёта все накопления в размере 612 тысяч рублей.
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