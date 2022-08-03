Главный тренер "Аталанты" не дал Алексею Миранчуку уйти в "Торино"

Российский полузащитник "Аталанты" Алексей Миранчук не будет играть за итальянский клуб "Торино". В последний момент переговоры по аренде футболиста были приостановлены из-за главного тренера "Аталанты" Джана Пьеро Гасперини, который заблокировал переход игрока. Об этом сообщил гендиректор клуба Лука Перкасси.

"Мы вели переговоры с "Торино", но после долгого разговора тренер Гасперини попросил нас оставить Миранчука. Переговоры на данный момент остановлены. В футболе происходит множество сделок. Пока они не завершены, о них нельзя объявлять. Посмотрим, что будет дальше", — сказал Перкасси газете Corriere dello Sport, добавив, что в данном вопросе необходимо учитывать глубину состава команды.