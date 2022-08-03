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3 августа, 13:48

Главный тренер "Аталанты" не дал Алексею Миранчуку уйти в "Торино"

<p>Обложка © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / miranchuk</p>

Обложка © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / miranchuk

Российский полузащитник "Аталанты" Алексей Миранчук не будет играть за итальянский клуб "Торино". В последний момент переговоры по аренде футболиста были приостановлены из-за главного тренера "Аталанты" Джана Пьеро Гасперини, который заблокировал переход игрока. Об этом сообщил гендиректор клуба Лука Перкасси.

"Мы вели переговоры с "Торино", но после долгого разговора тренер Гасперини попросил нас оставить Миранчука. Переговоры на данный момент остановлены. В футболе происходит множество сделок. Пока они не завершены, о них нельзя объявлять. Посмотрим, что будет дальше", — сказал Перкасси газете Corriere dello Sport, добавив, что в данном вопросе необходимо учитывать глубину состава команды.

Стало известно, сколько "Аталанта" должна "Локомотиву" за трансфер Алексея Миранчука

Стало известно, сколько "Аталанта" должна "Локомотиву" за трансфер Алексея Миранчука

Напомним, Алексей Миранчук перешёл из "Локомотива" в "Аталанту" в 2020 году за 14,5 миллиона евро. Всего он провёл за итальянский клуб 56 матчей, в которых забил девять голов и сделал семь результативных передач. В конце июля появилась информация о том, что Миранчук продолжит карьеру в "Торино".

Александра Васильева

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