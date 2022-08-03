Русской Coca-Cola предсказали низкие продажи после "неудачного" ребрендинга

Новое название напитка Coca-Cola в России — "Добрый Cola" — вряд ли можно назвать удачным ребрендингом. Такое мнение в беседе с Лайфом высказал владелец компании "ПРО Бренд", член экспертного совета Комитета Государственной думы по малому и среднему предпринимательству Алексей Гвинтовкин. По его мнению, такое наименование может негативно повлиять и на продажи газировки.

"Не совсем понятно, почему подобран эпитет добрый. Всё-таки Cola женского рода. Также сочетание русского и английского слова вряд ли можно назвать удачным ребрендингом. Название слишком длинное и сложное для восприятия. Думаю, что это может негативно сказаться на продажах", — считает Гвинтовкин.

По его словам, эти незначительные изменения очень отталкивают от покупки и напоминают подделку. К тому же люди уже привыкли к зарубежной марке, определённому цвету упаковки, размеру текста, шрифту и названию.

"Хотя прекрасно понимаю, что маркетологам важно частично сохранить прошлое название. У потребителя должно сложиться впечатление, что ничего не изменилось", — резюмировал эксперт.