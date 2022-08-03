Русской Coca-Cola предсказали низкие продажи после "неудачного" ребрендинга
Эксперт Гвинтовкин предрёк низкие продажи Coca-Cola в России после "неудачного" ребрендинга
Новое название напитка. Обложка © Mash
Новое название напитка Coca-Cola в России — "Добрый Cola" — вряд ли можно назвать удачным ребрендингом. Такое мнение в беседе с Лайфом высказал владелец компании "ПРО Бренд", член экспертного совета Комитета Государственной думы по малому и среднему предпринимательству Алексей Гвинтовкин. По его мнению, такое наименование может негативно повлиять и на продажи газировки.
"Не совсем понятно, почему подобран эпитет добрый. Всё-таки Cola женского рода. Также сочетание русского и английского слова вряд ли можно назвать удачным ребрендингом. Название слишком длинное и сложное для восприятия. Думаю, что это может негативно сказаться на продажах", — считает Гвинтовкин.
По его словам, эти незначительные изменения очень отталкивают от покупки и напоминают подделку. К тому же люди уже привыкли к зарубежной марке, определённому цвету упаковки, размеру текста, шрифту и названию.
"Хотя прекрасно понимаю, что маркетологам важно частично сохранить прошлое название. У потребителя должно сложиться впечатление, что ничего не изменилось", — резюмировал эксперт.
Напомним, дистрибьютор Coca-Cola в России объявил, что больше не будет производить и продавать свои напитки в нашей стране. Компания выпускает Fanta, Sprite, Powerade, Schweppes, Burn, BonAqua, "Добрый", Pulpy, Rich, "Моя семья", Innocent и другую продукцию. В официальном заявлении говорится, что оставшиеся в РФ запасы газировки и соков почти закончились. Как сообщил телеграм-канал Mash, напиток теперь будет называться "Добрый Cola". Поменяют название также Fanta, Schweppes, а Sprite на время исчезнет, зато добавятся новые вкусы.