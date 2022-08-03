В России не собираются наказывать за VPN

В России не планируют вводить наказание за использование VPN-сервисов, этот вопрос не обсуждается, рассказал председатель Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.

"Ответственности за использование VPN нет и её введение не обсуждается", — написал он в телеграм-канале.