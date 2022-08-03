В России не собираются наказывать за VPN
Клишас: В РФ не планируется водить ответственность за использование VPN
В России не планируют вводить наказание за использование VPN-сервисов, этот вопрос не обсуждается, рассказал председатель Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.
"Ответственности за использование VPN нет и её введение не обсуждается", — написал он в телеграм-канале.
Москвичка пожаловалась, что фото её детей были украдены через VPN и опубликованы на сайте для извращенцев
При этом многие эксперты по кибербезопасности предупреждают россиян об осторожности при использовании VPN-сервисов. Ранее Лайф публиковал историю жителя Санкт-Петербурга, все переписки которого из-за уязвимого VPN оказались в руках у жены, что в результате привело к разводу. Также одна из пользовательниц соцсетей пожаловалась на то, что неизвестный шантажирует её сливом личных фотографий, добытых "благодаря" VPN-сервису. И если утечка личных данных — это просто неприятно, то ситуация куда хуже, если злоумышленники получают доступ к банковским аккаунтам. Так, установившей себе VPN пенсионерке потребовалось обращаться в полицию — неизвестные сняли с её счёта все накопления в размере 612 тысяч рублей.
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ТАСС / Zuma