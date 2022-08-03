Объявленная в розыск в Красноярском крае 16-летняя девушка найдена убитой

Пропавшая в Железногорске Красноярского края 16-летняя девушка найдена убитой возле озера в местном парке. Возбуждено уголовное дело, сообщает региональное управление СКР.

Место убийства девушки в Железногорске. Фото © Прокуратура Красноярского края

"В настоящее время выполняются следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств и лица, причастного к совершению данного преступления. Расследование продолжается", — уточнили в ведомстве.

Как установило следствие, вечером 30 июля девушка в компании подруг отправилась на празднование Дня города, а ночью ушла в неизвестном направлении. Бабушка погибшей обратилась в полицию утром следующего дня. Дело также взяла на контроль прокуратура региона.