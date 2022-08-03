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3 августа, 09:53

Объявленная в розыск в Красноярском крае 16-летняя девушка найдена убитой

<p>В Красноярском крае найдена убитой 16-летняя девушка. Обложка © VK / <a href="https://vk.com/rus_crime_krasnoyarsk?w=wall-89459929_22606" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Новости Красноярска сегодня, ЧП и ДТП</a></p>

В Красноярском крае найдена убитой 16-летняя девушка. Обложка © VK / Новости Красноярска сегодня, ЧП и ДТП

Пропавшая в Железногорске Красноярского края 16-летняя девушка найдена убитой возле озера в местном парке. Возбуждено уголовное дело, сообщает региональное управление СКР.

Место убийства девушки в Железногорске. Фото © Прокуратура Красноярского края

Место убийства девушки в Железногорске. Фото © Прокуратура Красноярского края

"В настоящее время выполняются следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств и лица, причастного к совершению данного преступления. Расследование продолжается", — уточнили в ведомстве.

Как установило следствие, вечером 30 июля девушка в компании подруг отправилась на празднование Дня города, а ночью ушла в неизвестном направлении. Бабушка погибшей обратилась в полицию утром следующего дня. Дело также взяла на контроль прокуратура региона.

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