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3 августа, 13:42

KFC и Pizza Hut продолжат работу в России, но под новыми названиями

Владелец KFC и Pizza Hut подтвердил смену названий ресторанов

Заведения KFC и Pizza Hut, которые принадлежат американской корпорации Yum! Brands, продолжат работу в России после полной передачи всех прав новому владельцу. Однако названия ресторанов сменятся. Об этом рассказали в самой организации.

"По завершении этого процесса мы полностью покинем территорию России", — уточнили в компании.

Там подчеркнули, что передача прав на сеть ресторанов Pizza Hut в России местному партнёру уже состоялась. Продолжается такая же работа в отношении KFC. Имя нового собственника бизнеса не называется.

Владелец KFC и Pizza Hut приостановил инвестиции на территории РФ

Владелец KFC и Pizza Hut приостановил инвестиции на территории РФ

Ранее Лайф писал, что американская корпорация Yum! Brands, владеющая сетью ресторанов быстрого питания KFC, ведёт предметные переговоры о продаже своего бизнеса в России.

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ТАСС / Артём Геодакян

Татьяна Миссуми

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