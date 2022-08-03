KFC и Pizza Hut продолжат работу в России, но под новыми названиями

Заведения KFC и Pizza Hut, которые принадлежат американской корпорации Yum! Brands, продолжат работу в России после полной передачи всех прав новому владельцу. Однако названия ресторанов сменятся. Об этом рассказали в самой организации.

"По завершении этого процесса мы полностью покинем территорию России", — уточнили в компании.

Там подчеркнули, что передача прав на сеть ресторанов Pizza Hut в России местному партнёру уже состоялась. Продолжается такая же работа в отношении KFC. Имя нового собственника бизнеса не называется.