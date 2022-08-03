Политолог объяснил визит Пелоси на Тайвань желанием демократов "показать клыки"

В Вашингтоне пользуются ситуацией вокруг Тайваня для решения своих внутриполитических задач. Об этом в разговоре с РИА ФАН заявил политолог Андрей Иванов.

По его мнению, демократам перед выборами необходимо "показать клыки". При этом действия представителей США никак не повлияют на судьбу Тайваня. В Китае это прекрасно понимают и поэтому сохраняют спокойствие, объяснил политолог.