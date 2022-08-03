Политолог объяснил визит Пелоси на Тайвань желанием демократов "показать клыки"
Политолог Иванов объяснил, зачем демократы "показывают клыки" перед выборами в США
В Вашингтоне пользуются ситуацией вокруг Тайваня для решения своих внутриполитических задач. Об этом в разговоре с РИА ФАН заявил политолог Андрей Иванов.
По его мнению, демократам перед выборами необходимо "показать клыки". При этом действия представителей США никак не повлияют на судьбу Тайваня. В Китае это прекрасно понимают и поэтому сохраняют спокойствие, объяснил политолог.
"Зачем идти на обострение, которое очевидно принесёт один ущерб для всех? Китайское руководство проявило как раз мудрость. Американцы ведут себя нагло, несдержанно, крикливо, а вот политики КНР мыслят большими категориями и потому просто с великодушной улыбкой степенно наблюдают за выходками неразумных подростков", — пояснил Иванов.
Напомним, что осенью в США состоятся выборы президента. Бывший госсекретарь и экс-кандидат в президенты США Хиллари Клинтон заявила, что не собирается выдвигать свою кандидатуру на высший пост в 2024 году. А вот бывший лидер США Дональд Трамп может в ближайшие месяцы объявить о намерении в очередной раз побороться за президентский пост. О планах участвовать в выборах сообщал и действующий президент Джо Байден.
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