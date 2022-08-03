Украинский боксёр Невесёлый назвал россиян братским народом
Спортсмен Виталий Невесёлый. Обложка © Facebook.com (запрещён на территории Российской Федерации)
Украинский боксёр Виталий Невесёлый призвал спортсменов из Незалежной уважительно относиться к коллегам из России и не допускать оскорбительные высказывания в их адрес.
"Мы братские народы. У меня много друзей в России среди спортсменов. И мы никогда не можем себе позволить такое отношение друг к другу", — заявил Невесёлый в эфире канала "Матч ТВ".
Ранее в Федерации бокса Украины обвинили Невесёлого в коллаборационизме и призвали привлечь его к уголовной ответственности. Недавно спортсмен переехал в Северодонецк.
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Напомним, в конце февраля МОК рекомендовал запретить российским спортсменам участвовать в международных соревнованиях. После этого ФИФА отстранила сборные России и отечественные клубы от международных соревнований. А 3 марта от участия в пекинской Паралимпиаде отстранили сборную России.
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