Украинский боксёр Невесёлый назвал россиян братским народом

Украинский боксёр Виталий Невесёлый призвал спортсменов из Незалежной уважительно относиться к коллегам из России и не допускать оскорбительные высказывания в их адрес.

"Мы братские народы. У меня много друзей в России среди спортсменов. И мы никогда не можем себе позволить такое отношение друг к другу", — заявил Невесёлый в эфире канала "Матч ТВ".