Дмитрий Певцов: Спецоперация нужна России, чтобы отделиться от тонущего "Титаника" Запада
Специальная военная операция на Украине — это то, что нужно для отделения РФ от "тонущего "Титаника" Запада", заявил депутат Госдумы и актёр Дмитрий Певцов в интервью для спецпроекта РИА ФАН "Время верных".
"Полная уверенность, что спецоперация — это то, что необходимо и без чего сейчас мы выжить не сможем. Она есть часть плана отделения России и русского мира, русской цивилизации от тонущего "Титаника" Запада", — заявил народный артист России.
Он добавил, что по окончании спецоперации РФ и дальше будет "настраивать экономические, геополитические, свои независимые струны".
Артист и раньше горячо поддерживал проведение СВО на Украине и даже выступил для раненных в ходе "Операции Z" военнослужащих. Творческая встреча под названием "Лучшим воинам мира" прошла в Одинцовском военном клиническом госпитале.