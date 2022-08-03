Дмитрий Певцов: Спецоперация нужна России, чтобы отделиться от тонущего "Титаника" Запада

Специальная военная операция на Украине — это то, что нужно для отделения РФ от "тонущего "Титаника" Запада", заявил депутат Госдумы и актёр Дмитрий Певцов в интервью для спецпроекта РИА ФАН "Время верных".

"Полная уверенность, что спецоперация — это то, что необходимо и без чего сейчас мы выжить не сможем. Она есть часть плана отделения России и русского мира, русской цивилизации от тонущего "Титаника" Запада", — заявил народный артист России.

Он добавил, что по окончании спецоперации РФ и дальше будет "настраивать экономические, геополитические, свои независимые струны".