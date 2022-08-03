В Финляндии хотят проверять у покупателей паспорта, чтобы случайно не продать санкционку россиянам
МИД Финляндии рекомендовал не продавать россиянам санкционные товары
МИД Финляндии рекомендовал магазинам проверять паспорт у покупателей и отказывать в продаже санкционных товаров россиянам. Об этом сообщает телерадиовещательная корпорация YLE.
"Продажа подпадающих под санкции товаров запрещена, если товары предполагается использовать в России. Магазины должны отказать в продаже товара, если станет очевидно, что покупатель намерен везти подсанкционный товар в РФ", — говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.
В МИД понимают, что на практике бывает сложно понять, останется ли товар в Финляндии или будет вывезен в РФ, поэтому и советуют проверять паспорт покупателя и принимать решение, исходя из каждого конкретного случая.
Ранее сообщалось, что ведущие парламентские партии Финляндии требуют не выдавать визы россиянам. По данным агентства STT, запрет предлагают не распространять при необходимости лечения, на граждан РФ – владельцев недвижимости в Финляндии, а также на посещение близких родственников. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя эту инициативу, заявил, что реакция Москвы будет крайне негативной в случае её принятия.
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