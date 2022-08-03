В Финляндии хотят проверять у покупателей паспорта, чтобы случайно не продать санкционку россиянам

МИД Финляндии рекомендовал магазинам проверять паспорт у покупателей и отказывать в продаже санкционных товаров россиянам. Об этом сообщает телерадиовещательная корпорация YLE.

"Продажа подпадающих под санкции товаров запрещена, если товары предполагается использовать в России. Магазины должны отказать в продаже товара, если станет очевидно, что покупатель намерен везти подсанкционный товар в РФ", — говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.

В МИД понимают, что на практике бывает сложно понять, останется ли товар в Финляндии или будет вывезен в РФ, поэтому и советуют проверять паспорт покупателя и принимать решение, исходя из каждого конкретного случая.