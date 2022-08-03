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3 августа, 13:11

В Финляндии хотят проверять у покупателей паспорта, чтобы случайно не продать санкционку россиянам

МИД Финляндии рекомендовал не продавать россиянам санкционные товары

МИД Финляндии рекомендовал магазинам проверять паспорт у покупателей и отказывать в продаже санкционных товаров россиянам. Об этом сообщает телерадиовещательная корпорация YLE.

"Продажа подпадающих под санкции товаров запрещена, если товары предполагается использовать в России. Магазины должны отказать в продаже товара, если станет очевидно, что покупатель намерен везти подсанкционный товар в РФ", — говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.

В МИД понимают, что на практике бывает сложно понять, останется ли товар в Финляндии или будет вывезен в РФ, поэтому и советуют проверять паспорт покупателя и принимать решение, исходя из каждого конкретного случая.

Финским магазинам зимой грозит закрытие из-за проблем с электричеством

Финским магазинам зимой грозит закрытие из-за проблем с электричеством

Ранее сообщалось, что ведущие парламентские партии Финляндии требуют не выдавать визы россиянам. По данным агентства STT, запрет предлагают не распространять при необходимости лечения, на граждан РФ – владельцев недвижимости в Финляндии, а также на посещение близких родственников. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя эту инициативу, заявил, что реакция Москвы будет крайне негативной в случае её принятия.

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shutterstock

Александра Вишнякова

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