Депутата Белоусова приговорили к 10 годам тюрьмы и штрафу в 500 млн за трёхмиллиардную взятку

Московский городской суд признал депутата Государственной думы Вадима Белоусова виновным по делу о получении взятки в размере 3,25 миллиарда рублей и приговорил к десяти годам колонии строгого режима и штрафу в размере 500 миллионов рублей.

Кроме того, суд постановил наложить арест на имущество Белоусова до взыскания штрафа и лишить его медали "За заслуги перед Отечеством" II степени. Помимо этого, ему на три года будет запрещено занимать государственные должности. Также виновной признана главный бухгалтер Первого хлебокомбината Маргарита Бутакова — второй фигурант по делу. Её приговорили к пяти годам условного срока и штрафу в размере 500 миллионов рублей.

Судья постановил взять Белоусова под стражу в зале суда, однако брать оказалось некого — виновный сегодня не явился на судебное заседание, поэтому приговор ему выносился без него самого.