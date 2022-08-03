Депутата Белоусова приговорили к 10 годам тюрьмы и штрафу в 500 млн за трёхмиллиардную взятку
Московский городской суд признал депутата Государственной думы Вадима Белоусова виновным по делу о получении взятки в размере 3,25 миллиарда рублей и приговорил к десяти годам колонии строгого режима и штрафу в размере 500 миллионов рублей.
Кроме того, суд постановил наложить арест на имущество Белоусова до взыскания штрафа и лишить его медали "За заслуги перед Отечеством" II степени. Помимо этого, ему на три года будет запрещено занимать государственные должности. Также виновной признана главный бухгалтер Первого хлебокомбината Маргарита Бутакова — второй фигурант по делу. Её приговорили к пяти годам условного срока и штрафу в размере 500 миллионов рублей.
Судья постановил взять Белоусова под стражу в зале суда, однако брать оказалось некого — виновный сегодня не явился на судебное заседание, поэтому приговор ему выносился без него самого.
Ранее прокурор запрашивала для депутата Белоусова 14 лет колонии. Его признали виновным по делу о получении взятки в размере 3,25 миллиарда рублей. По данным следствия, Белоусов и Бутакова с 2010 по 2014 год совместно с экс-губернатором Челябинской области Михаилом Юревичем и другими членами организованной преступной группы получили взятку от дорожно-строительного холдинга "Южуралавтобан", за что должны были покровительствовать в сфере распределения госзаказов на содержание, ремонт и строительство автомобильных дорог.
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