Сотрудник горящего склада Ozon рассказал, что там хранились газовые баллоны

На складе онлайн-ретейлера Ozon, который вспыхнул сегодня в Подмосковье, помимо прочего, хранились газовые баллоны и аэрозоли. Об этом телеграм-каналу SHOT рассказал сотрудник компании.

"Началось задымление, потихоньку началась эвакуация. Люди сначала не поверили в это, но достаточно эффективно сотрудники донесли информацию. Здесь хранится всё: от бытовой техники, химии до продуктов питания, газовых баллонов. Всё что угодно. В принципе, результат налицо", — сказал молодой человек.