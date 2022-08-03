Сотрудник горящего склада Ozon рассказал, что там хранились газовые баллоны
На складе онлайн-ретейлера Ozon, который вспыхнул сегодня в Подмосковье, помимо прочего, хранились газовые баллоны и аэрозоли. Об этом телеграм-каналу SHOT рассказал сотрудник компании.
Сотрудник Ozon рассказал, что хранилось на полыхающем складе. Видео © Telegram / SHOT
"Началось задымление, потихоньку началась эвакуация. Люди сначала не поверили в это, но достаточно эффективно сотрудники донесли информацию. Здесь хранится всё: от бытовой техники, химии до продуктов питания, газовых баллонов. Всё что угодно. В принципе, результат налицо", — сказал молодой человек.
Сейчас всех сотрудников склада увозят с места происшествия на автобусах. Тем временем помещение продолжает гореть. Ветер гонит огромные клубы чёрного дыма на дома, расположенные неподалёку.
Напомним, что склад компании Ozon загорелся этим утром в подмосковном селе Петровское на Новорижском шоссе. По данным источника Лайфа, причиной пожара стало короткое замыкание. Всех находившихся внутри помещения эвакуировали. К настоящему моменту площадь возгорания возросла до 35 тысяч квадратных метров, обрушилась часть стены и кровли. По предварительным данным, в результате ЧП погиб один человек, ещё несколько пострадали.
Новости
Аналитик объяснил, почему Шрёдер так заинтересован в запуске "Северного потока – 2"
сегодня в 12:35
"Тануки" отсудила у лидера "Мужского государства" 158 тысяч рублей после атак на рестораны
сегодня в 12:29
"Экологически чистое биотопливо": В Молдавии требующие отставки Санду протестующие принесли ей корзину с навозом
сегодня в 12:25
Telegram / SHOT