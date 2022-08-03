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3 августа, 12:39

Сотрудник горящего склада Ozon рассказал, что там хранились газовые баллоны

На складе онлайн-ретейлера Ozon, который вспыхнул сегодня в Подмосковье, помимо прочего, хранились газовые баллоны и аэрозоли. Об этом телеграм-каналу SHOT рассказал сотрудник компании.

Сотрудник Ozon рассказал, что хранилось на полыхающем складе. Видео © Telegram / SHOT

"Началось задымление, потихоньку началась эвакуация. Люди сначала не поверили в это, но достаточно эффективно сотрудники донесли информацию. Здесь хранится всё: от бытовой техники, химии до продуктов питания, газовых баллонов. Всё что угодно. В принципе, результат налицо", — сказал молодой человек.

Сейчас всех сотрудников склада увозят с места происшествия на автобусах. Тем временем помещение продолжает гореть. Ветер гонит огромные клубы чёрного дыма на дома, расположенные неподалёку.

Лайф публикует видео изнутри охваченного огнём склада Ozon в Подмосковье

Лайф публикует видео изнутри охваченного огнём склада Ozon в Подмосковье

Напомним, что склад компании Ozon загорелся этим утром в подмосковном селе Петровское на Новорижском шоссе. По данным источника Лайфа, причиной пожара стало короткое замыкание. Всех находившихся внутри помещения эвакуировали. К настоящему моменту площадь возгорания возросла до 35 тысяч квадратных метров, обрушилась часть стены и кровли. По предварительным данным, в результате ЧП погиб один человек, ещё несколько пострадали.

Обложка ©

Telegram / SHOT

Александра Васильева

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