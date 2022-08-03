Аналитик объяснил, почему Шрёдер так заинтересован в запуске "Северного потока – 2"
Аналитик Оленченко: Шрёдер действует в интересах не только Германии, но и всего ЕС
Бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер беспокоится за свою страну, которая теряет конкурентоспособность, авторитет и возможность дальнейшего развития. Об этом в разговоре с RT заявил сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко, объясняя, почему Шрёдер хочет запустить трубопровод "Северный поток – 2".
По мнению Оленченко, нынешняя ситуация, сложившаяся в Германии и во всём ЕС, драматическая, однако он подчеркнул, что этот драматизм был создан искусственно.
"Запуск "Северного потока – 2" — это нормальное функционирование германской экономики и общества. Не будем забывать, что на Германии лежит очень большая ответственность, так как она является лидером ЕС. Шрёдер действует в интересах всей Европы и понимает, что бизнес и население Германии его поддержат", — считает Оленченко.
Напомним, что ранее экс-канцлер Германии Шрёдер выступил за запуск "Северного потока – 2". По мнению политика, это смогло бы решить непростую энергетическую ситуацию в Германии.
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ТАСС / Bodo Marks