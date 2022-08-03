Аналитик объяснил, почему Шрёдер так заинтересован в запуске "Северного потока – 2"

Бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер беспокоится за свою страну, которая теряет конкурентоспособность, авторитет и возможность дальнейшего развития. Об этом в разговоре с RT заявил сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко, объясняя, почему Шрёдер хочет запустить трубопровод "Северный поток – 2".

По мнению Оленченко, нынешняя ситуация, сложившаяся в Германии и во всём ЕС, драматическая, однако он подчеркнул, что этот драматизм был создан искусственно.

"Запуск "Северного потока – 2" — это нормальное функционирование германской экономики и общества. Не будем забывать, что на Германии лежит очень большая ответственность, так как она является лидером ЕС. Шрёдер действует в интересах всей Европы и понимает, что бизнес и население Германии его поддержат", — считает Оленченко.