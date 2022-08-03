"Экологически чистое биотопливо": В Молдавии требующие отставки Санду протестующие принесли ей корзину с навозом

В Молдавии активисты продолжают требовать отставки президента Майи Санду и правительства, а также проведения досрочных парламентских выборов. Сторонники оппозиционной партии "Шор" собрались у здания администрации президента и принесли с собой корзинку сушёного навоза-кизяка, который используется для растопки печей в молдавских сёлах.

"Экологически чистое биотопливо подвезли к зданию администрации президента", — шутят жители, добавляя, что теперь президенту будет чем топить зимой.

Протестующие у здания администрации президента. Фото © Twitter / Dfivenow

На митинг также вышли депутаты парламента, общественные активисты и жители нескольких сёл. Протестующие кричали: "Долой правительство!", "У них миллионные зарплаты, а мы голодаем!" и другие лозунги.