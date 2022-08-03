"Экологически чистое биотопливо": В Молдавии требующие отставки Санду протестующие принесли ей корзину с навозом
Протестующие в Молдавии принесли на митинг корзину с навозом для Санду
Корзина с навозом для президента Молдавии. Обложка © Twitter / Dfivenow
В Молдавии активисты продолжают требовать отставки президента Майи Санду и правительства, а также проведения досрочных парламентских выборов. Сторонники оппозиционной партии "Шор" собрались у здания администрации президента и принесли с собой корзинку сушёного навоза-кизяка, который используется для растопки печей в молдавских сёлах.
"Экологически чистое биотопливо подвезли к зданию администрации президента", — шутят жители, добавляя, что теперь президенту будет чем топить зимой.
Протестующие у здания администрации президента. Фото © Twitter / Dfivenow
На митинг также вышли депутаты парламента, общественные активисты и жители нескольких сёл. Протестующие кричали: "Долой правительство!", "У них миллионные зарплаты, а мы голодаем!" и другие лозунги.
На днях митинг с требованием отставки президента Молдавии Майи Санду, правительства и парламента проходил в автономной Республике Гагаузия. Акции, которые состоялись в Комрате (столица автономии), Вулканештах и Чадыр-Лунге, были организованы гражданскими активистами и депутатами Народного собрания (местный парламент) Гагаузии. Протестующие призвали власти страны укрепить отношения с Россией, а также раскритиковали молдавских чиновников за бездействие на фоне роста цен.