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3 августа, 12:25

"Экологически чистое биотопливо": В Молдавии требующие отставки Санду протестующие принесли ей корзину с навозом

Протестующие в Молдавии принесли на митинг корзину с навозом для Санду

<p>Корзина с навозом для президента Молдавии. Обложка © Twitter / <a href="https://twitter.com/Dfivenow" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Dfivenow</a></p>

Корзина с навозом для президента Молдавии. Обложка © Twitter / Dfivenow

В Молдавии активисты продолжают требовать отставки президента Майи Санду и правительства, а также проведения досрочных парламентских выборов. Сторонники оппозиционной партии "Шор" собрались у здания администрации президента и принесли с собой корзинку сушёного навоза-кизяка, который используется для растопки печей в молдавских сёлах.

"Экологически чистое биотопливо подвезли к зданию администрации президента", — шутят жители, добавляя, что теперь президенту будет чем топить зимой.

Протестующие у здания администрации президента. Фото © Twitter / Dfivenow

Протестующие у здания администрации президента. Фото © Twitter / Dfivenow

На митинг также вышли депутаты парламента, общественные активисты и жители нескольких сёл. Протестующие кричали: "Долой правительство!", "У них миллионные зарплаты, а мы голодаем!" и другие лозунги.

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На днях митинг с требованием отставки президента Молдавии Майи Санду, правительства и парламента проходил в автономной Республике Гагаузия. Акции, которые состоялись в Комрате (столица автономии), Вулканештах и Чадыр-Лунге, были организованы гражданскими активистами и депутатами Народного собрания (местный парламент) Гагаузии. Протестующие призвали власти страны укрепить отношения с Россией, а также раскритиковали молдавских чиновников за бездействие на фоне роста цен.

Николь Вербер

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