Возврат к обязательной вакцинации от ковида не стоит на повестке дня в Кремле

Возвращение к обязательной вакцинации от коронавируса в настоящий момент не планируется. Об этом сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Нет. Этот вопрос пока не стоит на повестке дня", — ответил он на вопрос о возможном ужесточении антиковидных мер, в том числе о прививках, из-за роста числа заболевших.