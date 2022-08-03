Возврат к обязательной вакцинации от ковида не стоит на повестке дня в Кремле
Песков: Возврат к обязательной вакцинации от коронавируса пока не рассматривается
Возвращение к обязательной вакцинации от коронавируса в настоящий момент не планируется. Об этом сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Нет. Этот вопрос пока не стоит на повестке дня", — ответил он на вопрос о возможном ужесточении антиковидных мер, в том числе о прививках, из-за роста числа заболевших.
Ранее в Роспотребнадзоре предупредили о росте риска заражения ковидом из-за "омикрона". В ведомстве рекомендуют избегать контактов с людьми при плохом самочувствии, даже при отрицательном тесте на коронавирус. Лучше всего в таком случае остаться дома и обратиться к врачу, не прибегая к самолечению.
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