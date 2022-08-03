Бывший футболист "Спартака" Андрей Рубин скончался на 44-м году жизни

Бывший футболист московского "Спартака" и сборной Латвии Андрей Рубин скончался в возрасте 43 лет. Об этом сообщили на сайте Латвийской футбольной федерации. Причина смерти не сообщается.

Андрей Рубин в 2005 году. Фото © ТАСС / Василий Смирнов

Рубин выступал за "Спартак" с 2005 по 2007 год, в составе которого провёл семь матчей. Также он защищал клуб "Шинник", где сыграл 73 матча. За сборную Латвии полузащитник провёл 117 матчей, забив десять голов. Профессиональную карьеру он завершил в 2012 году.