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3 августа, 12:04

Бывший футболист "Спартака" Андрей Рубин скончался на 44-м году жизни

<p>Бывший футболист "Спартака" и сборной Латвии Андрей Рубин. Обложка © <a href="https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D0%B1%D0%B8%D0%BD,_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Wikipedia</a></p>

Бывший футболист "Спартака" и сборной Латвии Андрей Рубин. Обложка © Wikipedia

Бывший футболист московского "Спартака" и сборной Латвии Андрей Рубин скончался в возрасте 43 лет. Об этом сообщили на сайте Латвийской футбольной федерации. Причина смерти не сообщается.

Андрей Рубин в 2005 году. Фото © ТАСС / Василий Смирнов

Андрей Рубин в 2005 году. Фото © ТАСС / Василий Смирнов

Рубин выступал за "Спартак" с 2005 по 2007 год, в составе которого провёл семь матчей. Также он защищал клуб "Шинник", где сыграл 73 матча. За сборную Латвии полузащитник провёл 117 матчей, забив десять голов. Профессиональную карьеру он завершил в 2012 году.

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Ранее стало известно о гибели ещё одного воспитанника красно-белых. Бывший футболист "Спартака" Александр Козлов умер в возрасте 29 лет. В составе команды он сыграл 28 матчей, забил один гол и сделал две результативные передачи, став серебряным призёром чемпионата России.

Оксана Попова

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