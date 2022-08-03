Бывший футболист "Спартака" Андрей Рубин скончался на 44-м году жизни
Бывший футболист "Спартака" и сборной Латвии Андрей Рубин. Обложка © Wikipedia
Бывший футболист московского "Спартака" и сборной Латвии Андрей Рубин скончался в возрасте 43 лет. Об этом сообщили на сайте Латвийской футбольной федерации. Причина смерти не сообщается.
Андрей Рубин в 2005 году. Фото © ТАСС / Василий Смирнов
Рубин выступал за "Спартак" с 2005 по 2007 год, в составе которого провёл семь матчей. Также он защищал клуб "Шинник", где сыграл 73 матча. За сборную Латвии полузащитник провёл 117 матчей, забив десять голов. Профессиональную карьеру он завершил в 2012 году.
Ранее стало известно о гибели ещё одного воспитанника красно-белых. Бывший футболист "Спартака" Александр Козлов умер в возрасте 29 лет. В составе команды он сыграл 28 матчей, забил один гол и сделал две результативные передачи, став серебряным призёром чемпионата России.