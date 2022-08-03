Вирусолог исключил "сверхбольшие" показатели заболеваемости ковидом в августе

В скором времени показатели заболеваемости коронавирусом из-за новых штаммов "омикрона" должны снизиться. Такое мнение выразил в беседе с Лайфом вирусолог, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн.

По его мнению, в России ситуация будет такой же, как и в других странах, а пиковые показатели заболеваемости "не будут сверхбольшими". При этом, как считает врач, на подъёме Россия может достичь 30 тысяч случаев заражения в сутки.

"Мы попадаем в категорию, где подъём начался не так давно и продолжается. Я думаю, что до конца августа он должен спасть. По крайней мере, если всё пойдёт так же, как идёт в большинстве стран. Не очень длительный подъём, около месяца он продолжается. У нас начался в конце июля, значит, в августе будет достигнут подъём, после чего ещё это всё будет какое-то время тянуться", — сказал собеседник Лайфа.

Он напомнил о том, что пандемия всё ещё продолжается. Поэтому нужно помнить о мерах предосторожности и исправно их придерживаться, резюмировал Альтштейн.