Песков заверил, что со здоровьем у Путина "всё нормально"
Президент России Владимир Путин работает в активном режиме, а с его здоровьем "всё нормально". Об этом в беседе с журналистами в среду заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
"Что касается нашего президента, то могу лишь повторить, тьфу-тьфу-тьфу, у него со здоровьем всё нормально. Работает в активном режиме, организованы меры предосторожности в эпидемиологическом плане", — заверил представитель Кремля.
Ранее Лайф сообщал, что в России зарегистрирована рекордная за четыре месяца заболеваемость коронавирусом. За сутки выявлено 14 638 новых случаев заражения. Также за сутки умерло 43 пациента, а выздоровело 10 266. При этом общее число заражений с самого начала пандемии составляет уже 18 636 741.