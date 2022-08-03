Песков заверил, что со здоровьем у Путина "всё нормально"

Президент России Владимир Путин работает в активном режиме, а с его здоровьем "всё нормально". Об этом в беседе с журналистами в среду заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

"Что касается нашего президента, то могу лишь повторить, тьфу-тьфу-тьфу, у него со здоровьем всё нормально. Работает в активном режиме, организованы меры предосторожности в эпидемиологическом плане", — заверил представитель Кремля.