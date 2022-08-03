Песков: Контакты Путина и Си Цзиньпина по ситуации вокруг Тайваня не запланированы

В Кремле пока не запланированы контакты президента России Владимира Путина с председателем КНР Си Цзиньпином из-за ситуации вокруг визита спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань. Об этом сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Каких-то дополнительных контактов в настоящее время не запланировано", — сказал он.

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Напомним, ситуация между Тайванем и Китаем обострилась несколько дней назад и достигла пика накануне, когда самолёт спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси приземлился в аэропорту Тайбэя. Официально её поездка на Тайвань не заявлялась. МИД Китая уже выразил "решительный протест" из-за прилёта Пелоси, хотя прежде грозил "серьёзными последствиями". А Минобороны страны сообщило, что Народно-освободительная армия КНР пребывает в полной боевой готовности.