Провалился на тестовых просмотрах: "Бэтгёрл" не выйдет в кинотеатрах и на платформах HBO

Компания Warner Bros. отказалась выпускать фильм "Бэтгёрл" в кинотеатрах и на платформе HBO Max, пишет The Guardian. Фильм должен был выйти в прокат в конце 2022 года.

По сюжету главной героиней должна была стать Барбара, дочь комиссара полиции Готэма Джима Гордона. Её роль исполнила Лесли Грейс. Барбара восхищается Бэтменом и хочет стать его напарницей.

По данным издания, съёмки были завершены, а на создание картины ушло свыше 90 миллионов долларов. Однако компания посчитала, что кассовые сборы вряд ли смогут отбить эту сумму.

Кроме того, на стадии постпродакшена был проведён тестовый смотр, который выявил низкие рейтинги фильма. Не спасло ситуацию даже участие в проекте легендарного Майкла Китона, ранее исполнившего роль Бэтмена в одной из картин о супергерое. Руководство студии посчитало правильным не выпускать фильм, чтобы сохранить репутацию компании, которая славится производством только сенсационных блокбастеров. Таким образом, фильм "Бэтгёрл" стал одним из самых дорогих отменённых проектов в истории кинематографа.