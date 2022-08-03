"Вдвойне принципиальный соперник": Семак рассказал о конкуренции со "Спартаком"

Главный тренер футбольного клуба "Зенит" Сергей Семак высказался о конкуренции со "Спартаком" в Российской премьер-лиге. Он заявил, что ФК для него совсем не враг, однако вдвойне принципиальный соперник, пишет "Спорт-Экспресс".

"Спартак" — принципиальный соперник для "Зенита" и наших болельщиков. Ну а для меня лично получается, что он принципиален вдвойне, ведь я выступал ещё и за ЦСКА. Подчеркну — мой уважаемый и давний оппонент, но никак не враг", — сказал Семак.

Наставник сине-бело-голубых отметил, что борьба на поле и контакты за его пределами — совершенно разные вещи. Кроме того, он поддержал предложение провести матч между ветеранами ФК "Зенит" и "Спартак" перед Суперкубком России.