"Вдвойне принципиальный соперник": Семак рассказал о конкуренции со "Спартаком"
Тренер "Зенита" Семак назвал "Спартак" вдвойне принципиальным соперником
Главный тренер футбольного клуба "Зенит" Сергей Семак высказался о конкуренции со "Спартаком" в Российской премьер-лиге. Он заявил, что ФК для него совсем не враг, однако вдвойне принципиальный соперник, пишет "Спорт-Экспресс".
"Спартак" — принципиальный соперник для "Зенита" и наших болельщиков. Ну а для меня лично получается, что он принципиален вдвойне, ведь я выступал ещё и за ЦСКА. Подчеркну — мой уважаемый и давний оппонент, но никак не враг", — сказал Семак.
Наставник сине-бело-голубых отметил, что борьба на поле и контакты за его пределами — совершенно разные вещи. Кроме того, он поддержал предложение провести матч между ветеранами ФК "Зенит" и "Спартак" перед Суперкубком России.
Кстати, ранее Семак призвал не вешать заранее золотые медали на шеи игроков "Зенита". Главный тренер ФК отметил, что для итогового чемпионства игрокам его команды придётся много работать.
ТАСС / Демьянчук Александр