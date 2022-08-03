В России выбрали лучшие сценарии для промороликов о "Диктанте Победы"
Названы победители конкурса на лучший сценарий ролика к акции "Диктант Победы"
Объявлены победители в конкурсе на лучший сценарий промовидео для "Диктанта Победы". Обложка © Единая Россия
Объявлены победители конкурса на лучший сценарий ролика для международной акции "Диктант Победы", которая состоится 3 сентября — в день окончания Второй мировой войны. Лидерами стали три участника из пятидесяти, сообщается на сайте "Единой России".
"Победителями конкурса сценариев ролика к международной акции "Единой России" "Диктант Победы" стали Мария Меренкова из Балашихи, Дарья Скорынина из Нового Уренгоя и Тигран Назарян из Омска", — уточняется в тексте.
Теперь по работам призёров создадут три промовидео, задача которых — популяризация знаний о Великой Отечественной войне, воспитание патриотизма и укрепление связи между поколениями, а также сохранение исторической памяти. Как отмечается, самому младшему конкурсанту 15 лет, а старшему — 64 года. Многие авторы сценариев предложили взгляд на тему через судьбу родного края.
Ранее Лайф писал, что в Санкт-Петербурге идёт подготовка к международной акции "Диктант Победы", которая была запущена "Единой Россией" в 2019 году в рамках проекта "Историческая память". В этом году акция пройдёт в офлайн- и онлайн-форматах. Ежегодно количество участников растёт: в 2019 году "Диктант Победы" написало около 100 тысяч человек, в 2021 году — полтора миллиона.