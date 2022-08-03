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3 августа, 10:18

В России выбрали лучшие сценарии для промороликов о "Диктанте Победы"

Названы победители конкурса на лучший сценарий ролика к акции "Диктант Победы"

<p>Объявлены победители в конкурсе на лучший сценарий промовидео для "Диктанта Победы". Обложка © <a href="https://er.ru/activity/news/edinaya-rossiya-obyavila-pobeditelej-konkursa-na-luchshij-scenarij-rolika-dlya-mezhdunarodnoj-akcii-diktant-pobedy" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Единая Россия</a></p>

Объявлены победители в конкурсе на лучший сценарий промовидео для "Диктанта Победы". Обложка © Единая Россия

Объявлены победители конкурса на лучший сценарий ролика для международной акции "Диктант Победы", которая состоится 3 сентября — в день окончания Второй мировой войны. Лидерами стали три участника из пятидесяти, сообщается на сайте "Единой России".

"Победителями конкурса сценариев ролика к международной акции "Единой России" "Диктант Победы" стали Мария Меренкова из Балашихи, Дарья Скорынина из Нового Уренгоя и Тигран Назарян из Омска", уточняется в тексте.

Теперь по работам призёров создадут три промовидео, задача которых — популяризация знаний о Великой Отечественной войне, воспитание патриотизма и укрепление связи между поколениями, а также сохранение исторической памяти. Как отмечается, самому младшему конкурсанту 15 лет, а старшему — 64 года. Многие авторы сценариев предложили взгляд на тему через судьбу родного края.

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Ранее Лайф писал, что в Санкт-Петербурге идёт подготовка к международной акции "Диктант Победы", которая была запущена "Единой Россией" в 2019 году в рамках проекта "Историческая память". В этом году акция пройдёт в офлайн- и онлайн-форматах. Ежегодно количество участников растёт: в 2019 году "Диктант Победы" написало около 100 тысяч человек, в 2021 году — полтора миллиона.

Татьяна Миссуми

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